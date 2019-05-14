مفاجأة.. الأهلي يفاوض فيريرا لخلافة لاسارتي

كتب: علي سمير

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي، أن البرتغالي جيسالدو فيريرا المدير الفني لفريق السد القطري، أحد أهم خيارات النادي للتعاقد معه وقيادة الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، إن إدارة النادي بدأت فتح ملف التفاوض مع المدرب البرتغالي خلال الساعات الجارية، عن طريق بعض الوسطاء، لإقناعه بالموافقة على تولي قيادة الفريق الأول بعد إعلان رحيله عن السد القطري، لافتًا إلى أن النجاحات الكبيرة التي حققها «فيريرا» مع الزمالك جعلتنا نفكر كثيرًا في التعاقد مع المدير الفني البرتغالي.