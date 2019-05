شكرا لقرائتكم خبر عن بيبسيكو الراعي الرسمي لنهائي دوري أبطال اوروبا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد المباراة النهائية لرابطة أبطال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للعام 2019 على استاد متروبوليتانو في مدريد يوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو القادم، والذي سيبث في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، يسبقه حفل افتتاح كبير تنظمه بيبسي قبل أكثر من 10 دقائق بقليل من انطلاق أكبر لعبة في كرة القدم الأوروبية لهذا الموسم.

يدمج الحفل الافتتاحي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يويفا الذي تنظمه شركة بيبسي، بين عالمي الموسيقى والترفيه والرياضة مع أداء عالي من خلال أكبر أعمال الموسيقى العالمية، والتي تقدمها فرقة Imagine Dragons الفائزة بجائزة جرامي للأغاني التي حطمت الأرقام القياسية مثل Radioactive وThunder، حيث تحتل المسرح قبل دقائق فقط من انطلاق المباراة النهائية بمدريد.

يتضمن الحفل الافتتاحي لعام 2019 الذي طال انتظاره بمستوى إنتاج لم يسبق له مثيل في نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع الألعاب النارية المذهلة والمؤثرات الخاصة، سيستمتع المشجعون بأداء موسيقي مذهل بصريا.

قالت ناتاليا فيليبوسيانتس، نائب الرئيس للتسويق، قطاع المشروبات بشركة بيبسيكو العالمية: "نحن علامة تجارية لها تاريخ أسطوري في مجالات الموسيقى وكرة القدم، وبالتالي لا يوجد أهم لبيبسي من حفل افتتاح المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. إن الشراكة مع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم تعمل على خلق حالة من الترفيه إلى المباراة النهائية هي طريقة ملحمية للمشاركة فيما نحبه ويحبه معجبونا".

وأضافت: "نحرص في كل عام، على رفع الأداء والطاقة في الملعب قبل دقائق من انطلاق المباراة. ولكي نتمكن من إحضار فرقة موسيقى الروك الأفضل في العالم، Imagine Dragons، إلى المسرح معنا لتكون - بالتأكيد - مباراة نهائيًة مثيرًة، سيكون هذا الاحتفال احتفالا حقيقيا بالمكان الذي جاءت منه هذه الشراكة".

وقال جاي لوران إيبستين، مدير التسويق في قسم فعاليات يويفا، جنوب آسيا: "نحن متحمسون للغاية للتعاون مع بيبسيكو في حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا يويفا 2019. للعام الرابع على التوالي، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح سيجمع بين الموسيقى والترفيه والرياضة في تجربة مميزة للجماهير."

وأوضح "أن بيبسيكو هي الشريك المثالي لمساعدة الاتحاد الأوروبي في تحقيق ذلك، حيث نجحنا في تقديم أداءً متميزا في العام الماضي وحققنا رقمًا قياسيًا في محتوى الوسائط الاجتماعية الأكثر مشاهدة على الإطلاق، ونحن نعلم أن فرقة Imagine Dragons ستبني على إثارة جماهيرنا لأداء حفل الافتتاح مع عرض موسيقى روك لن ينساه مشجعو كرة القدم أبدا."

وقال دان رينولدز، المغني الرئيسي في فرقة Imagine Dragons: "يشرفنا أن نشارك في حفل الافتتاح للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يويفا مع بيبسي وأن نقدم أداءنا أمام بعض أكثر عشاق الرياضة حماسة على الكوكب. سيكون عرضًا رائعًا في مدريد."

يشار ألى ان بيبسيكو -إلى جانب رعاية العلامة التجارية المستمرة لدوري أبطال أوروبا يويفا - أطلقت شعارها ومنصتها الدولية FOR THE LOVE OF IT™ في وقت سابق من هذا العام، من خلال حملة عالمية من بطولة ليونيل ميسي ومحمد صلاح Starring Leo Messi and Mohamed Salah لتعيد إحياء ولع العلامة التجارية بكرة القدم واختلاف ما يستعد الناس لعمله للحصول على مذاق البيبسي اللذيذ.

ومن المقرر أن تستضيف بيبسيكو المشجعين في حفل افتتاح المباراة النهائية لأبطال أوروبا يويفا في مدريد، مما سيساعد في زيادة حماس الجماهير قبل المباراة. المهرجان مفتوح للجمهور وسيعرض عددًا من الأعمال الموسيقية على مدار أربعة أيام، مع عروض رئيسية لإي دي أمDimitri Vegas & Like Mike يوم الجمعة 31 مايو 2019، ومجموعة البوب الدولية التي تقف وراء أغنية بيبسى الجديدة (New Pepsi jingle) لهذا العام #Now United .

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.facebook.com/uefachampionsleague وصفحات بيبسي الرسمية على فيسبوك حول العالم. انضم إلى المحادثة على الإنترنت على #FORTHELOVEOFIT.

نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. حيث وصل صافي إيراداتها أكثر من 64 مليار دولار أمريكي خلال 2018 وذلك بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن "فريتولاي" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"كويكر" و"تروبيكانا". كما تشمل مجموعة منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات اللذيذة، وتتضمن 22 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتتشكل رؤيتنا فى "الفوز الهادف" كرؤية مستقبلية أن تكون "بيبسيكو" الشركة الرائدة العالمية في مجال الأغذية والمشروبات. فاستراتيجية "الفوز الهادف" تعكس طموح الشركة فى تحقيق الاستدامة فى المجتمعات التى نعمل بها من خلال جميع جوانب عملنا. لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة www.pepsico.com