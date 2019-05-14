انت الان تتابع رسميًا.. يويفا يعلن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (UEFA) أن الحكم السلوفيني دامير سكومينا سيقود النهائي الإنجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد في أول يونيو، ويعتبر سكومينا صاحب الـ(42 عامًا)، حكما دوليا منذ 2002، وأدار 4 مباريات في دوري الأبطال ومباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسبق لسكومينا إدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد في 2017 وكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وأتليتيكو مدريد عام 2012.

ويعد ظهور سكومينا هو الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كان حكمًا رابعًا بنهائي نسخة 2013، التي جمعت فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين. وفيما يلي طاقم حكام نهائي دوري الأبطال: حكم اللقاء: دامير سكومينا (سلوفينيا) المساعدان: يوري برابروتنيك - روبيرت فوكان (سلوفينيا) الحكم الرابع:

ويعد ظهور سكومينا هو الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كان حكمًا رابعًا بنهائي نسخة 2013، التي جمعت فريقي بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين. وفيما يلي طاقم حكام نهائي دوري الأبطال: حكم اللقاء: دامير سكومينا (سلوفينيا) المساعدان: يوري برابروتنيك - روبيرت فوكان (سلوفينيا) Advertisements الحكم الرابع: أنتونيو ماتيو لاهوز (إسبانيا) حكم الفيديو: داني ماكيلي (هولندا) مساعدا حكم الفيديو: بول فان بوكيل (هولندا) - فيلكس زفاير (ألمانيا) حكم الفيديو للأوفسايد: مارك بورش وخسر ليفربول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي، لصالح مانشستر سيتي، الذي توج بالبريميرليج مساء الأحد الماضي، كما توج المصري محمد صلاح، نجم الريدز، بلقب الحذاء الذهبي لهداف البريميرليج مناصفة مع زميله ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، بـ22 هدفًا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. يويفا يعلن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.