انت الان تتابع هاني رمزي يكشف حقيقة قائمة المنتخب المسربة لكان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
هاني رمزي
نفى هاني رمزي المدرب العام بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري، اختيار 20 لاعبا ضمن قائمة أولية للمنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وحل المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
وكتب هاني رمزي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تردد في الأيام الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضيه خبر اختيار 20 اسما ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لبطولة إفريقيا.. وللتوضيح للجميع أن الجهاز الفني لم يعلن حتى الآن أي أسماء في القائمة ونحن
وكتب هاني رمزي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تردد في الأيام الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضيه خبر اختيار 20 اسما ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لبطولة إفريقيا.. وللتوضيح للجميع أن الجهاز الفني لم يعلن حتى الآن أي أسماء في القائمة ونحن في اجتماعات مستمرة لوضع القائمة النهائية".
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني معسكرًا مغلقًا خلال الأسبوع الأول من يونيو في مدينة برج العرب؛ حيث سيخوض وديتين قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بسبب بطولة الدوري الممتاز، ووصول الزمالك لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث من المقرر أن يواجه الفارس الأبيض نهضة بركان المغربي، ذهابًا يوم 20 مايو الجاري، وإيابًا يوم 26 من نفس الشهر.
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