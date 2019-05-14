انت الان تتابع الرياضة في صحف العالم.. بين الأزمات والصفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انشغلت صحف إيطاليا بانتصار إنتر ميلان وزلزال باليرمو، فيما تصدرت أزمة زيدان وصفقات برشلونة في صحف إسبانيا، بينما سيطر غموض مستقبل كوفاتش على صحف ألمانيا

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على اقتراب إنتر ميلان من التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه بثنائية نظيفة على كييفو فيرونا، وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "سباليتي يستعيد المركز الثالث بعد فوز إنتر ميلان على كييفو فيرونا 2-0، بثنائية بوليتانو وبيريسيتش، إنتر يحتاج إلى حصد 3 نقاط فقط للتأهل للتشامبيونزليج"، وأضافت الصحيفة "أليجري وأنييلي، غدًا تظهر الحقيقة.. وديل بييرو يقول: فلنتقدم للأمام إذا كان هناك التجانس المطلوب".

وخرجت صحيفة كوريري ديللو سبورت بعنوان "العد التنازلي لكونتي، إنتر ميلان ينتظر توقيعه، تم التوصل لاتفاق على عقد لمدة 3 أو 4 سنوات وسيحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي.. فقط انقسام أليجري وأنييلي يمكن أن يجعله يغير رأيه"، وأضافت "سباليتي يعود للمركز الثالث، إنتر ميلان هزم كييفو فيرونا بثنائية بوليتانو

وخرجت صحيفة كوريري ديللو سبورت بعنوان "العد التنازلي لكونتي، إنتر ميلان ينتظر توقيعه، تم التوصل لاتفاق على عقد لمدة 3 أو 4 سنوات وسيحصل على 9 ملايين يورو كراتب سنوي.. فقط انقسام أليجري وأنييلي يمكن أن يجعله يغير رأيه"، وأضافت "سباليتي يعود للمركز الثالث، إنتر ميلان هزم كييفو فيرونا بثنائية بوليتانو وبيريسيتش، ويصبحون على بُعد 3 نقاط من التأهل لدوري الأبطال"، ونوهت "زلزال في دوري الدرجة الثانية، باليرمو يهبط لدوري الدرجة الثالثة بعد مخالفات مالية.. وألغيت مباراته في مرحلة البلاي أوف.. فينيزيا وساليرنيتانا في مأمن.. بيروجيا في التصفيات". وقالت صحيفة توتو سبورت "أليجري يفرغ الحقيبة ويقول: موسم رائع لكن أداء البعض كان دون التوقعات"، وأضافت "إنتر، بات قريبًا من دوري أبطال أوروبا، فاز على كييفو فيرونا 2-0، بتوقيع بوليتانو وبيريسيتش". Advertisements أزمة زيدان وصفقات برشلونة

فيما ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على أزمة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، مع إدارة النادي، بسبب رغبته في تفضيل نجله لوكا على لونين، بجانب اقتراب برشلونة من حسم التعاقد مع أنطوان جريزمان وماتياس دي ليخت. أزمة زيدان وصفقات برشلونةفيما ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على أزمة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، مع إدارة النادي، بسبب رغبته في تفضيل نجله لوكا على لونين، بجانب اقتراب برشلونة من حسم التعاقد مع أنطوان جريزمان وماتياس دي ليخت. وعنونت صحيفة ماركا "زيدان يريد أن يكون ابنه لوكا، البديل الأول لتيبو كورتوا"، وأضافت "زيدان أبلغ الحارس كيلور نافاس بأنه ليس ضمن خطط النادي الملكي في الموسم المقبل"، وتابعت "زيدان يريد أن يكون نجله لوكا هو بديل تيبو كورتوا، قرار المدرب عكس رغبة الإدارة التي تُفضل الحارس الأوكراني أندري لونين ليكون الحارس الثاني". وخرجت صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "الثنائي يقترب للغاية من برشلونة"، وأضافت "أتلتيكو مدريد سيجتمع هذا الأسبوع بأنطوان جريزمان لكي يوضح موقفه ومدى جدية انتقاله إلى صفوف برشلونة"، وتابعت الصحيفة "ماتياس دي ليخت يطلب من برشلونة، ضمانات بالمشاركة والحصول على راتب يتناسب مع تطوره، وغدًا ينتهي الدوري الهولندي وكل شيء سيتضح". وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة سبورت، جاء العنوان "جريزمان بديل فيليب كوتينيو"، وأضافت "برشلونة قرر التعاقد مع النجم الفرنسي، وبدأ مفاوضاته من أجل تفادي دفع قيمة الشرط الجزائي، ووصوله سيدفع النادي لتفعيل عودة فيليب كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي في الصيف المقبل"، وتابعت "مجلس إدارة برشلونة يطلب من الجميع، الاتحاد من أجل حصد لقب كأس ملك إسبانيا". غموض مستقبل كوفاتش

من جانبها تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، والتي جاء على رأسها، المستقبل الغامض للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مع ناديه بايرن ميونخ. غموض مستقبل كوفاتشمن جانبها تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، والتي جاء على رأسها، المستقبل الغامض للمدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مع ناديه بايرن ميونخ. وألقت صحيفة "Abendzeitung"، الضوء على النقاشات الساخنة بين مسؤولي البايرن بشأن مستقبل كوفاتش، رغم إمكانية حصده لثنائية الدوري والكأس في ألمانيا خلال شهر مايو الجاري، وخرجت صحيفة Westfalische Rundschau بعنوان "وولف في هامبورج قبل النهاية"، في إشارة إلى استمرار المدرب هانيس وولف مع الفريق، الذي فشل في ضمان الصعود للبوندسليجا هذا الأسبوع. كما جاءت صحيفة Hamburger abendblatt بعنوان "ماذا سيحدث مع وولف مدرب هامبورج؟"، بينما طرحت صحيفة "إكسبريس كولن"، سؤالًا بشأن مدى إمكانية تولي لوكاس بودولسكي، منصبًا إداريًا كمستشار في نادي كولن.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياضة في صحف العالم.. بين الأزمات والصفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.