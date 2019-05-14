شكرا لقرائتكم خبر عن «حافظ» و«بدر» يسبقان بعثة الزمالك إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يغادر أيمن حافظ، المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحمد بدر، المسؤول المالي، إلى المغرب، غدًا، الأربعاء، من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الفريق هناك.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة متوجهة إلى المغرب، الخميس المقبل، استعدادًا لملاقاة نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، يوم الأحد 19 مايو الحالي.