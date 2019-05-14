شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ معسكره غدًا استعدادًا لإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء غدٍ، الأربعاء، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء بعد غدٍ، الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته، أمس الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب خوض مباراة سموحة مساء السبت الماضي.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 70 نقطة بعد الفوز الأخير على سموحة بهدف نظيف والذي سجله الأنجولي جيرالدو.