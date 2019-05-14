شكرا لقرائتكم اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019 الأندية تطالب الجبلاية بمساواتهم بالأهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019

شهدت استعداد عدد من أندية الدورى لتقديم مذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة تتضمن المطالبة بإقامة مباريات الدورى الممتاز المتبقية بنفس ترتيب الجدول المعلن منذ بداية المسابقة مع ضرورة إنهاء المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يونيو المقبل، وذلك لتنفيذ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وأن تغيير الجدول يخل بهذا المبدأ لاسيما فى الأسابيع الحاسمة من عمر المسابقة والتى تحدد بشكل كبير الفرق الهابطة، وبطل الدوري.



اخبار الدوري المصري اليوم

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019

تضمنت سرقة منزل المدير الفنى الارجنتينى لنادي بيراميدز، حيث أكدت تقارير صحفية فى الأرجنتين، أن منزله تعرض لسطو عبر تشكيل عصابي استولى على مبالغ مالية بالدولار وبعض المجوهرات، وطبقا لتصريح شرطى اكد أن المنزل خالى منذ يناير الماضى حيث كانت زيارة دياز الأخيرة إلى هنا خلال فترة عمله في مصر.

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019

يواصل الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار تدريباته استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد عودته من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب تأجيل مباراتهم ضد الزمالك، حيث يلتقى مع المصرى الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بالسويس للهروب من الخطر بعدما بات مهدد بالهبوط لدورى المظاليم .

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اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019

تسلم اتحاد الكرة مبلغ 50 ألف دولار من كل من بتروجت ووادى دجلة بواقع 25 ألف دولار لكل منهما، لإستقدام حكام أجانب لمباراتيهما المقبلتين فى الدورى أمام سموحة وحرس الحدود على الترتيب .

اخبار الدوري المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2019

يلتقى بيراميدز ضد وادي دجلة فى الاسبوع الثانى والثلاثون لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، حيث يدير اللقاء المكسيكى روبيرتو جارسيا بمعاونة كل من ماريو لوبيز وخايمي أكوستا كحكمين مساعدين، وإيريك ميراندا كحكم رابع.