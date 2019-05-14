شكرا لقرائتكم "مطبخ الكابتن" .. رحاب جمعة تقدم طريقة عمل الراكليت الفرنسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم "الخليج 365"، نظرة جديدة ومختلفة على حياة النجمات فى الرياضة التى لا تختلف عن أى فتاة أخرى خلال شهر رمضان الكريم، بالمشاركة فى أعمال المنزل، وتحضير الوجبات الرمضانية. وخلال فقرة "مطبخ الكابتن" تقدم رحاب جمعة نجمة كرة اليد المحترفة فى صفوف سامبر الفرنسى، طريقة عمل الراكليت الفرنسية كالتالى:- المقادير بطاطس مسلوقة جبنة سايحة Advertisements سلطة لحم للشوى أو كبدة أو جمبرى طريقة التحضير توضع الجبنة السايحة على البطاطس المسلوقة مع تقديم لحم مشوى بجانبها بعد تتبيلة بجميع البهارات ووضع البصل على اللحم، على أن يقدم بجانبها سلطة وأوضحت رحاب جمعة إلى أن الراكيت يقدم بجانب البطاطس المسلوقة جمبرى أو كبدة بديل للحم المشوى.

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