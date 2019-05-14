شكرا لقرائتكم الجبلاية للأهلى : مباراة إنبي لن تنقل لبرج العرب إلا إذا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبلغ اتحاد الكرة، النادي الأهلي بمخاطبة الجهات الأمنية بطلب القلعة الحمراء نقل مباراة الفريق أمام إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب.
وأكد اتحاد الكرة أنه في حالة عدم وصول موافقات الداخلية وإدارة ستاد برج العرب مساء اليوم علي استضافة اللقاء، فإن المباراة ستقام في بتروسبورت ولن تنقل إلى برج العرب.
كان الأهلى طلب بنقل مباراته أمام انبى إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب تحفظ مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على أرضية ملعب بتروسبورت لكونها أصبحت غير جيدة ومستهلكة لإقامة العديد من المباريات عليه.
ويباشر الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي بعد غد ، الخميس، في الدوري الممتاز الذي يتصدره الفريق حاليا بـ70 نقطة يليه الزمالك بـ66 نقطة وإن كان للأخير مباراة مؤجلة.
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