شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14-5-2019 عن السعيد و علاء بدلاء الزمالك فى حراسة المرمى بنهائي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14-5-2019

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على تجهيز مهاجم الفريق عمر السعيد ومحمود علاء مدافع الفريق، لحراسة مرمى الزمالك كبدلاء لعمر صلاح الحارس الثالث والوحيد أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى حالة تعرضه للإصابة خلال اللقاء، وذلك بعد طرد جنش فى نصف نهائى الكونفدرالية واصابة عماد السيد فى مباراة الداخلية فى الدوري المصري الممتاز.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14-5-2019

رفع حاوى الزمالك أيمن حفنى، راية العصيان على المدرب السويسرى كريستيان جروس، بعدما خرج اللاعب الموهوب من حسابات المدير الفنى خلال مباريات الفريق فى بطولة أفريقيا الجارية، حيث أكد اللاعب لإدارة النادى رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق، حال تواجد جروس على رأس الجهاز الفنى الموسم المقبل، بعد فشل إدارة الأبيض فى إقناع المدرب السويسرى بضرورة مشاركة أيمن حفنى فى المباريات الماضية مع الفريق.

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اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14-5-2019

رصد مجلس إدارة الزمالك مكافآت خاصة مضاعفة حال التتويج باللقب الأفريقى، لتحفييز اللاعبين فقط والتركيز على حصد اللقب والفوز على فريق نهضة بركان المغربى والتتويج بالكونفدرالية الأفريقية، حيث قرر رئيس النادي خلال جلسته مع لاعبى الفريق قبل السفر إلى المغرب أنه حال تحقيق نتيجة إيجايبة سيتم صرف مكأفات خاصة وفورية بعد حصد اللقب التاريخى بالكونفدرالية.

اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 14-5-2019

أكد سهيل الشملى، طبيب منتخب تونس والمتابع لحالة التونسى فرجانى ساسي نجم نادي الزمالك، أنه يؤدي برنامجه التأهيلي بانتظام على حصتين يوميا، و حالته الصحية في تطور كبير، حيث يعود إلى المران الجماعي مع نهاية الشهر الجاري، حال انتظامه فى البرنامج التأهلي وسيكون لحاقه بإياب نهائي الكونفدرالية صعب جدا ولكنه سيشارك بكأس الأمم الافريقية، حيث يخوض الزمالك نهائى الكونفدرالية يومى 19 و 26 مايو الجاري.