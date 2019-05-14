شكرا لقرائتكم أيمن حافظ يطير إلى المغرب لإنهاء ترتيبات سفر بعثة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، برفقة محمد بدر المسئول المالي بالقلعة البيضاء، غدًا الأربعاء، إلى المغرب، لإنهاء الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الفارس الأبيض.

وستغادر بعثة الزمالك، إلى المغرب الخميس المقبل، استعدادًا لذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربى الأحد المقبل، على ملعب الأخير.

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وأعلنت القلعة البيضاء حالة الطوارئ التامة والتركيز الكامل على المواجهتين القادمتين أمام نهضة بركان المغربى، فى الذهاب التى ستقام فى المغرب الأحد المقبل، أو فى الإياب يوم 26 من مايو الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ثم العودة بعد ذلك لفتح ملف المنافسات المحلية.