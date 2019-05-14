شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار .. من هو هداف كأس أمم أفريقيا 2006 ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق اللاعب الكاميروني صماويل إيتو لقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر عام 2006 بعد أن سجل 5 أهداف وافتتح مباريات الأسود بهاتريك في شباك أنجولا في أول مباراة بدور المجموعات.

يلعب إيتو حاليا لنادي قطر كرأس حربة ، وهو أكثر لاعب أفريقي حصدًا للألقاب حيث توج بـجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي أربع مرات، أكثر من أي لاعب آخر، وذلك في أعوام 2003، 2004، 2005، و2010 ، كما حاز على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2005.