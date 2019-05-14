شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستعين بـ"خمسة" ناشئين قبل مواجهة الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة محمود جابر تصعيد خمسة ناشئين من فريق "ب" بعد المستوى المتميز الذي قدموه أمام المصري فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق . واللاعبون الصاعدون هم : محمد عمار ومحمد مصيلحي ومحمود البدري ومحمد سليمان وعمر هنيدي Advertisements يذكر أن الإسماعيلي يستعد لمواجهة الداخلية الجمعة على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

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