شكرا لقرائتكم الخطيب يضع خطة تطوير قطاع ناشئ الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي مع فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين، ظهر اليوم،الثلاثاء، وذلك لمناقشة التقرير الخاص بتقييم القطاع، وجميع الفرق في الأعمار السنية المختلفة على مدار الموسم الماضي.

وقدم فتحي مبروك خلال الاجتماع تقريرا حول نتائج الفرق، وتقييمه لها، كما تطرق إلى النقاط الإيجابية والسلبية في القطاع.

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فيما طلب محمود الخطيب الاستفسار عن العديد من الأمور الخاصة بمعايير التقييم لشئون القطاع على كافة المستويات، وذلك من أجل توفير المعطيات الكاملة لوضع استراتيجية وخطة شاملة للنهوض بالقطاع في الموسم القادم؛ حتى يتكمن من الوفاء باحتياجات الفريق الاول لكرة القدم.

إلى ذلك، طلب الخطيب من فتحي مبروك تجهيز قاعدة البيانات المطلوبة والرد على كافة استفسارات رئيس النادي مدعمة بالأرقام، على أن تكون هناك جلسة في الأسبوع المقبل لاستكمال مرحلة التقييم الخاصة بالموسم الماضي، والاتفاق على رؤية واضحة المعالم في الموسم الجديد، بما يضمن توفير كافة عوامل النجاح لقطاع الناشئين.