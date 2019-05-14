شكرا لقرائتكم سعفان الصغير يشيد بمستوى حارس الدراويش الشاب كمال السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الاسماعيلى ، سعادته بمستوى الحارس الشاب كمال السيد الذى ظهر عليه فى المباراة الودية التى أقيمت مساء أمس على ملعب ستاد المصرى ببورسعيد .
وتعادل الدراويش وديا امام المصرى بهدف لكل فريق فى اطار الفريقين لمباريات الدورى القادمة .
وأكد الصغير كيفية بناء الهجمة من الخلف أهم ما يميزه علاوة على تمتعه بمهارات فى اللعب على الأرض من سمات فريق الاسماعيلى ، مضيفا أن الدراويش يمتلكون حراس مميزون امثال محمد عواد ومحمد فوزى ومحمد مجدى وكمال السيد وايمن رجب .
ووجه الشكر لمسئولى لجنة التعاقدات لنجاحهم فى التعاقد مع كمال السيد ، وضمه للفريق خاصة انه يتابعه منذ فترة طويلة عندما كان لاعب فى نادى القناة .
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