شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يلغى الوديات ويكتفى بالتدريبات فقط استعدادا لمواجهة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي الاكتفاء بالتدريبات اليومية في العاشرة مساء بعد تعثر أقامة مباراة ودية لتجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى.
جاء ذلك بعد اعتذار أحد أندية القسم الرابع عن مواجهة الانتاج الحربي وديا في وضع برنامج استعدادات الفريق في ورطة قبل مواجهة المصري البورسعيدي.
ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .
يذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة كان قد قررت تأجيل مباراة الانتاج الحربى مع الزمالك لإنشغال الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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