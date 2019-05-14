شكرا لقرائتكم إنبي: لن نخوض مباراة الأهلي خارج ملعب بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

رفض مسؤولو نادي إنبي نقل مباراته أمام الأهلي من ملعب بتروسبوت إلى برج العرب بالإسكندرية.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق البترولي إن الاجتماع الأمني الخاص بمباراة فريقه أمام الأهلي تم عقده منذ قليل في مديرية أمن القاهرة بحضور هشام العزب ممثلا عن إنبي بجانب ممثل عن النادي الأهلي وممثل عن ملعب بتروسبورت تمهيدا لخوض مباراة الخميس المقبل بين الفريقان علي ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع 30 بالدوري.

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كان الأهلى طلب بنقل مباراته أمام انبى إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية بسبب تحفظ مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر على أرضية ملعب بتروسبورت لكونها أصبحت غير جيدة ومستهلكة لإقامة العديد من المباريات عليه.

وأضاف مدير الكرة في إنبي :"لا أعلم سر إثارة نقل المباراة قبلها بـ٤٨ ساعة؟.. فمن الواضح أن هناك مجاملات قبل أن تبدأ المباراة، لدينا جدول تم إخطارنا به سنلعب وفقا له ولن نخوض اللقاء في ملعب آخر".