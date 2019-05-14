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شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يوم الثلاثاء، سيبيستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وقال الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة في تغريدة نشرها عبر "تويتر": الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيبيستيان كو، بحضور الأمير نواف بن محمد عضو المكتب التنفيذي الدولي لألعاب القوى ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى هادي بكر.
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