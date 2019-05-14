شكرا لقرائتكم البرازيلي رافينيا يعلن رحيله عن بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدافع البرازيلي الدولي رافينيا يوم الثلاثاء أنه سيرحل عن بايرن ميونخ الألماني في نهاية الموسم الحالي.

وأشار رافينيا إلى أنه سينهي مغامرته التي استمرت لثمانية أعوام في أليانز أرينا مع نهاية عقده في نهاية الموسم الحالي.

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وقال رافينيا "33 عاما" في مؤتمر صحافي: الأعوام الثمانية التي قضيتها هنا كانت رائعة، عشت هنا لحظات مذهلة.

وينضم رافينيا إلى الهولندي أريين روبن والفرنسي، فرانك ريبيري، في الرحيل عن "اليانز أرينا" في نهاية الموسم.

وانضم رافينيا إلى بايرن قادما من جنوه الإيطالي في 2011 وشارك في 266 مباراة مع الفريق وسجل ستة أهداف.