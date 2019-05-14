شكرا لقرائتكم جون أوبي ميكيل يعود لقيادة نيجيريا في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لاعب الوسط جون أوبي ميكيل أنه سيعود لقيادة منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا، المقررة بمصر في يونيو المقبل.

ومثل ميكيل (32 عاما) بلاده في مونديال روسيا 2018 بيد أنه لم يشارك في التصفيات المؤهلة إلى البطولة القارية.

وقال مسؤول في اتحاد الكرة النيجيري : التقى ميكيل مع المدرب الألماني غرنوت رور في إنجلترا، وأكد له انه سيشارك في كأس الأمم في مصر.

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وشارك ميكيل في 85 مباراة دولية مع منتخب "النسور الممتازة" سجل فيها 6 أهداف، بدءا من المواجهة الأولى ضد ليبيا عام 2005.

وستكون خبرة ميكيل هامة في تشكيلة تضم الكثير من الوجوه الشابة، وذلك بعد غياب نيجيريا عن النسختين الاخيرتين.

وتعد نيجيريا من أبرز المنتخبات القارية وقد توجت بلقب كأس الأمم أعوام 1980 و1994 و2013 وحلت وصيفة في 1984 و1988 و1990 و2000.

وحمل ميكيل ألوان تشيلسي الإنجليزي بين 2006 و2017 وأحرز معه لقب الدوري في 2010 و2015 ودوري أبطال أوروبا في 2012 والدوري الأوروبي في 2013. دافع ميكل بعدها عن ألوان تيانغين تيدا الصيني وميدلزبرة الإنجليزي.