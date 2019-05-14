مطبخ الكابتن.. رحاب جمعة محترفة اليد تقدم طريقة عمل الراكليت الفرنسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة النجمات فى الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن أيضا يشاركن فى أعمال المنزل، خاصة فى تحضير الأكلات الرمضانية.
ولذلك حرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.
نجمة اليوم رحاب جمعة نجمة كرة اليد المحترفة فى صفوف سامبر الفرنسى، والتى سوف تقدم طريقة عمل الراكليت الفرنسية فى الوصفة التالية:المقادير :
بطاطس مسلوقة .
جبنة سايحة
سلطة .
لحم للشوى أو كبدة أو جمبرى .
الراكليت 1
طريقة التحضير :
وضع الجبنة السايحة على البطاطس المسلوقة مع تقديم لحم مشوى بجانبها بعد تتبيلة بجميع البهارات ووضع البصل على اللحم، على أن يقدم بجانبها سلطة.
وأشارت رحاب جمعة إلى أن الراكيت يقدم بجانب البطاطس المسلوقة جمبرى أو كبدة بديل للحم المشوى.
الراكليت
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