شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بـ"مبروك" ويطلب تقريرا عن قطاع الناشئين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى المفوض بشئون كرة القدم بالنادى، اجتماعًا مطولًا، ظهر اليوم، الثلاثاء، مع فتحى مبروك، مدير قطاع الناشئين، وذلك لمناقشة التقرير الخاص بتقييم القطاع، وجميع الفرق فى الأعمار السنية المختلفة على مدار الموسم الماضى.

واستعرض فتحى مبروك خلال الاجتماع نتائج الفرق، وتقييمه لها، وتطرق إلى النقاط الإيجابية والسلبية فى القطاع، وطلب محمود الخطيب الاستفسار عن العديد من الأمور الخاصة بمعايير التقييم لشئون القطاع على كافة المستويات، وذلك من أجل توفير المعطيات الكاملة لوضع استراتيجية وخطة شاملة للنهوض بالقطاع فى الموسم القادم؛ حتى يتمكن من الوفاء باحتياجات الفريق الأول لكرة القدم.

وتقرر أن يقوم فتحى مبروك بتجهيز قاعدة البيانات المطلوبة والرد على كافة استفسارات رئيس النادى مدعمة بالأرقام، على أن تكون هناك جلسة فى الأسبوع المقبل لاستكمال مرحلة التقييم الخاصة بالموسم الماضى، والاتفاق على رؤية واضحة المعالم فى الموسم الجديد، بما يضمن توفير كافة عوامل النجاح لقطاع الناشئين.