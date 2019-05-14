شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للأهلى: مباراة إنبى ستقام فى بتروسبورت فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة، النادى الأهلى بمخاطبة الجهات الأمنية بطلب القلعة الحمراء، بنقل مباراة الفريق أمام إنبى بعد غد فى الدورى من بتروسبورت إلى برج العرب.

كما أخطر اتحاد الكرة النادى الأهلى أنه فى حالة عدم وصول موافقات الداخلية وإدارة ستاد برج العرب مساء اليوم على استضافة اللقاء، فإن المباراة ستقام فى بتروسبورت ولن تنقل إلى برج العرب.

كان اتحاد الكرة خطابا قد تلقى خطابا رسميا من النادى الأهلى، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة فى الدورى أمام إنبى، المحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.