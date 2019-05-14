شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل أهداف بيراميدز قبل مواجهة دجلة فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة وادى دجلة فى اللقاء المقرر أن يجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز . و شهد موسم 2018 / 2019 إحراز فريق بيراميدز أهداف مثيرة فى الدورى ، يرصد الخليج 365 أجمل 5 من بينهم فى الفيديوهات التالية : هدف عبد الله السعيد فى مصر المقاصة فى الجولة الـ 31 هدف كينو فى الأهلى فى الإسبوع الـ 25 Advertisements هدف عبد الله السعيد فى الجونة فى الدقيقة 23 هدف على جبر فى الزمالك فى الإسبوع الـ 26

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