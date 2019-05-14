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تصعيد خمسة ناشئين لتدريبات الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي بقيادة محمود جابر تصعيد خمسة ناشئين من فريق "ب" بعد المستوى المتميز بودية أمس أمام المصرى.

 

 

وضم الخماسي الصاعد كلا من :

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محمد عمار - محمد مصيلحي - محمود البدري - محمد سليمان -عمر هنيدي 

 

 

ويستعد الأصفر للعودة للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية الجمعة بستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الممتاز.

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