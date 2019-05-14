شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد خمسة ناشئين لتدريبات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي بقيادة محمود جابر تصعيد خمسة ناشئين من فريق "ب" بعد المستوى المتميز بودية أمس أمام المصرى. وضم الخماسي الصاعد كلا من : Advertisements محمد عمار - محمد مصيلحي - محمود البدري - محمد سليمان -عمر هنيدي ويستعد الأصفر للعودة للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية الجمعة بستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

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