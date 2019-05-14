المنتخب الأولمبى يستدعى عمر مرموش لوديتى أوزباكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ضم عمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألمانى لقائمة الفراعنة لمباراتى أوزباكستان. وقرر شوقى غريب السفر إلى أوزباكستان يوم 6 يونيو المقبل لمواجهتها وديا يومى 9 و11 يونيو المقبل، ويترأس البعثة كرم كردى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة. ويستعد منتخب مصر الأولمبى لأمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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