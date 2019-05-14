شكرا لقرائتكم خبر عن نادر رمضان يكشف تفاصيل مكالمة رئيس الاسماعيلى بعد الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادر رمضان نجم خط وسط الاسماعيلي انه يخوض حاليا فترة تأهيلية استعدادا للعودة للملاعب خلال شهر او شهرين على الأكثر.
و أضاف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : اقضي معظم اوقاتي في التدريبات التأهيلية واخبرني الطبيب ان علاج الرباط الصليبي يستغرق من ستة إلى سبعة اشهر على الاكثر و الحمد لله أسير في البرنامج العلاجي بشكل طبيعي و هناك تقدما ملحوظا.
و عن موقف الاسماعيلي من إصابته قال : "هاتفني المهندس إبراهيم عثمان مرتين عقب إجراء الجراحة و ابلغني انه سيوفر كل ما احتاجه خلال فترة العلاج و بالفعل لم يقصر الإسماعيلي في اي شئ"
و أنهى تصريحاته قائلا : انا ملتزم جدا بكل التعليمات الطبية و اسعى للعودة في اسرع وقت و بإذن الله سأكون جاهزا للموسم المقبل بشكل جيد.
و اجرى نجم الدراويش جراحة الرباط الصليبي عقب تعرضه للاصابة ديسمبر الماضي خلال لقاء الذهاب بدور ال ٣٢ لدوري أبطال افريقيا أمام القطن الكاميروني.
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