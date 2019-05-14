شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. مصارعة الأصبع.. رحلة خلع الأحذية لتثبيت الأقدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

ويلقى ”الخليج 365” الضوء على هذه الرياضات من خلال التقرير التالى..



مصارعة الأصابع

مصارعة أصابع القدمين

هى رياضة تشبه استخدام أصابع القدمين، وقد بدأت هذه الرياضة فى سبعينيات القرن العشرين وتشبه مصارعة الذراعين.

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مصارعة اصابع القدم

من قواعد هذه الرياضة أن يخلع المتنافسين الأحذية والجوارب، مع محاولة تثبيت قدم الخصم من خلال مصارعة أصابع القدم.



القدم

وبعد فحص قدمى المتنافسين للتأكد من خلوهما من الفطريات أو الإصابات، يجلس اللاعبان على الأرض وجها لوجه، وتتشابك أصابع قدميهما على أن يحاول كل منهما طرح قدم منافسه أرضا ناحية اليمين أو اليسار.



مصارعة الأصابع

كما أن مصارعة أصابع القدم مفتوحة أمام الجنسين، لكن المنافسات تكون بين النساء أو الرجال، دون منافسات مختلطة.