شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل أهداف وادى دجلة قبل مواجهة بيراميدز فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق وادى دجلة لمواجهة بيراميدز فى اللقاء المقرر أن يجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز . و شهد موسم 2018 / 2019 إحراز فريق وادى دجلة أهداف مثيرة فى الدورى ، يرصد الخليج 365 أجمل 5 من بينهم فى الفيديوهات التالية : هدف إبراهيما نداى فى بيراميدز فى الإسبوع الـ 15 Advertisements هدف محمد هلال فى الإنتاج الحربى فى الإسبوع الـ 17 هدف محمود مرعى فى مرمى إنبى فى الإسبوع الثامن هدف إبراهيما نداى فى الزمالك فى الإسبوع الـ 12 هدف إبراهيما نداى فى بتروجت فى الجولة الـ 23

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