شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل أهداف وادى دجلة قبل مواجهة بيراميدز فى الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق وادى دجلة لمواجهة بيراميدز فى اللقاء المقرر أن يجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الدفاع الجوى فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز .
و شهد موسم 2018 / 2019 إحراز فريق وادى دجلة أهداف مثيرة فى الدورى ، يرصد الخليج 365 أجمل 5 من بينهم فى الفيديوهات التالية :
هدف إبراهيما نداى فى بيراميدز فى الإسبوع الـ 15
هدف محمد هلال فى الإنتاج الحربى فى الإسبوع الـ 17
هدف محمود مرعى فى مرمى إنبى فى الإسبوع الثامن
هدف إبراهيما نداى فى الزمالك فى الإسبوع الـ 12
هدف إبراهيما نداى فى بتروجت فى الجولة الـ 23
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