شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى : ثلاث مكاسب من ودية المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عطية صابر مدرب الإسماعيلى بالتجربة الودية التى اقيمت مساء أمس أمام المصرى البورسعيدى. وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما حيث تقدم المصرى قبل أن يدرك هداف الدراويش الصاعد التعادل. وأضاف صابر فى تصريحات صحفية :”لا ننظر فى مثل تلك التجارب الودية للنتائج بل ما يهمنا هو المستوى الذى يقدمه اللاعبين ومدى استيعابهم للخطط الفنية”. Advertisements واستكمل :”أول مكاسب تلك المباراة هو ظهور الصاعدين بداية من كمال السيد حارس المرمى وحتى خط الهجوم بشكل مميز للغاية”. وواصل مدرب الإسماعيلى :”ثانى المكاسب تتمثل فى الانطباع المميز الذى تركه بعض اللاعبين فى تلك المباراة وهو ماسيسهم فى حصولهم على فرص المشاركة فى اللقاءات المقبلة حسب الحاجة الفنية”. وأتم قائلا :”آخر المكاسب حول تجهيز اللاعبين الذين لم يحصلو على فرص المشاركة منذ فترة مع الفريق”.

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