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قدم برشلونة رقم تاريخي في الليجا

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حصل نادي الأسباني على فرصة عظيمة تساعد على تحقيق أرقام مميزة من خلال حساب المنافس في هذا من خلال الموسم الحالي من الليجا، ووفقًا لما قدمته صحيفة ماركا الإسبانية أن هناك انتصار من قبل البرشلونه مقابل خيتافي.

وتم سقوط الريال مدريد ضد الريال في سوسيداد بالجولة الـ 37 من الليجا، فإن هذه تعتبر فرصة كبيرة جدًا للمسابقة في أكبر النقاط المعروفة في نقاط ريال مدريد على مر العصور.

حيث أضافت الصحيفة أن هناك فرق كبير في النقاط بين الريال مدريد وبرشلونه في نسختي 1985 و2018 في حصاد البارسا والتي حصلت على اللقب بوصولها إلى 17 نقطه فرق عن الميرنجي.

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