أخبار مباريات النادي الإنجليزي

انتهت محاولات فريق ليفربول لإبعاد مانشستر سيتي عن عرش الدوري الإنجليزي المتألق في كرة القدم، وقد تم خسرته في أمس، حيث تمكن الفريق التي يقيمه المدرب (يورجن كلوب) أن الحلم ممكنا، بعد دخول تشيلسي وتوتنهام هو سير وأسنال ومانشستر يوناتنيد في صراع بينهم على المركزين الثالث والرابع.

سوف يقام علية الجميع صفقات باهرة في الصيف المقبل، بعد أن حقق الموسم الماضي برقم قياسي بجميع 100 نقطه وتم تسجيل 106 أهداف، مما أدى إلي رفع منصب مانشستر سيتي فوق المنافسة في الدوري، وقد نهي ليفربول بعد تدعمه من خلال صفقات قوية في الموسم الماضي، وقد حصل علبي المركز الرابع بفرق 25 نقطة بين سيتي، وشاهد الكثير من المدرب المحبوب بينهم أن يبقي ليفربول سيكون أفضل في المستقبل.