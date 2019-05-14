روبن: مستقبلي في كرة القدم يتحدد خلال 14 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

قال الهولندي اريين روبن، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، إنه يرغب في اتخاذ قرار بخصوص مستقبله في عالم كرة القدم خلال الأسبوعين المقبلين.

وخلال مؤتمر صحفي للبايرن، قال الجناح الأيمن الذي غاب عن فريقه خمسة أشهر بسبب الإصابة:" في الواقع لقد تأخرت في هذا ولكن هذه الإصابة كان لها علاقة بهذا التأخير".

وأضاف روبن:" أتمنى أن أتخذ قرارا في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولا أستطيع أن أعد بشيء".

كان روبن/35 عاما/ انتقل إلى صفوف البايرن قادما من ريال مدريد الإسباني في صيف 2009، وها هو الآن يغادر البايرن مع نهاية الموسم بعد عشرة أعوام قضاها مع الفريق البافاري.

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وحول احتمال إنهاء مسيرته الكروية، أجاب روبن مبتسما:" هذا خيار لكني لا أعرف ما إذا كان هذا سيحدث".

وعن انتقاله إلى البايرن، قال روبن إنه كان علامة فارقة في مشواره الكروي:" فالنسبة لي كانت هذه هي أفضل خطوة في حياتي المهنية، وأفضل وأهم انتقال".

وأعرب روبن عن تحمسه حيال مباراة البايرن أمام آينتراخت فرانكفورت التي ستقام في ميونخ يوم السبت المقبل في نهائي الدوري، وقال:" أعتقد أنني لعبت هذه المباراة ثلاث مرات في خيالي".

وأبدى روبن الذي سجل 98 هدفا في الدوري الألماني، رغبته في أن يشارك في هذه المباراة مع شريكه المقرب منه فرانك ريبري (الذي سيرحل أيضا عن البايرن) ليحتفلا بوداع تذكاري.

واختتم حديثه بالقول إنه إذا بدأ اللعب مع ريبري من بداية المباراة وأصبحا الأبطال مجددا " فليس هناك شيء أجمل من هذا، وهذا ما أتوقعه".