الأهلي يكشف لمصراوي طلبه بشأن مباراة إنبي.. والمسابقات ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة: أحمد عبد الباسط - ريهام حمدي - رمضان حسن:

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن الجهاز الفني لفريقه طلب نقل مواجهته أمام إنبي إلى استاد برج العرب بالأسكندرية.

وأشار مرجان في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الأمر جاء بناء على تنسيق بين الجهازين الفني والإداري بالأهلي مع مسؤولي لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري رد في تصريحات خاصة ليلا كورة، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي مع إنبي يوم الخميس القادم، تنتظر الموافقات الأمنية لنقلها إلى استاد برج العرب.

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وأشار حسين في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المواجهة حتى الآن ستقام في استاد بتروسبورت، في الوقت الذي من المتوقع أن تصل موافقات بشأن نقلها خلال الساعات المقبلة.

وقال رئيس لجنة المسابقات: "حتى الآن المباراة في استاد بتروسبورت، لكن أمر نقلها إلى استاد برج العرب يتطلب الحصول على موافقات أمنية أولًا".

واختتم: "الموافقات الأمنية من المتوقع أن تصل مساء اليوم، الثلاثاء، ووقتها سيتم نقل المباراة بشكل رسمي إلى استاد برج العرب".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع إنبي يوم الخميس القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري المصري الممتاز.