في7 أعوام.. عمر صلاح أمام سيناريو مكرر للزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

7 سنوات كانت كفيلة بإعادة مشاهد نفس السيناريو داخل عرين حراسة مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، والذي سيضظر خلاله مدرب الفريق للدفع بحارس جديد في مهمة صعبة ومصيرية بالبطولة الأفريقية.

الزمالك يستعد لخوض مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، في لقاء مقرر له مساء اليوم الأحد المقبل بالمغرب.

المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، وضعه القدر أمام موقف صعب للمرة الثانية في أقل من شهر قبل مواجهة الذهاب بنهائي الكونفدرالية، بعدما دفع بالحارس عماد السيد قبل أيام في مباراة الداخلية ليتعرض للإصابة في ظل غياب (... ) الحارس الأول الحالي للإيقاف من المشاركة في ذهاب نهائي البطولة الأفريقية، ليجد جروس نفسه أمام خيار واحد وهو الدفع بالحارس الشاب عمر صلاح.

الزمالك تعرض لموقف مشابه لما سيكون عليه الأمر بعد عدة أيام، حين لعب عماد السيد مباراة الفريق بالدوري على حساب الحارس الأول، ليكون السيد على اتم استعدادا لمواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية، الأمر الذي بات مستحيلا لتعرضه للإصابة خلال مواجهة الداخلية بالدوري.

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لن تكون واقعة الدفع بالحارس الشاب عمر صلاح في مباراة مصيرية للزمالك خلال مواجهة ذهاب نهائي الكونفدرالية، هي الأولى لكنها تعد المرة الثانية في 7 أعوام، فخلال موسم 2012 تعرض حسن شحاتة، المدير الفني للزمالك و قتها لموقف أشبه بما سيكون عليه الأمر في صدام الذهاب بنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

الزمالك في عام 2012 فقد حارسه عبد الواحد السيد بعد تعرضه للإنذار الثاني خلال مواجهة أفريقا سبور بدوري أبطال أفريقيا، وقتها كان (....) الحارس الأول الحالي للزمالك قادما منذ عدة شهور للقلعة البيضاء، ولا يحمل أي خبرات أفريقية، لكنه لعب مواجهة الذهاب بدور الـ 16 أمام المغرب الفاسي والتي فاز بها الزمالك بهدفين.

حسن شحاتة في تلك النسخة من دوري أبطال أفريقيا قرر أن يضع بدائل أيضا في حالة إصابة حارسه الوحيد وقتها، والذي لم يكن تخطى سن الخامسة والعشرين، وعكف على تجهيز الثنائي أحمد حسن وأحمد جعفر لتفادي حدوث أي مفاجأة، لكن الأمور مرت بسلام وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز بهدفين دون رد، قبل أن يعود الفريق الأبيض ويكرر فوزه في القاهرة ليتأهل لدور المجموعات.