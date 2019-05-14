"سكومينا" حكم نهائي الأبطال.. شاهد على بصمة صلاح.. ريمونتادا يونايتد.. وتوتنهام لم يفز تحت قيادته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في الحادي عشر من ديسمبر الماضي، كان ليفربول على موعد مع ضيفه نابولي الإيطالي في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف ليفربول في تلك المباراة كان معقدًا، فكان الريدز بحاجة للفوز بفارق هدف نظرًا لتساوى نقاطه مع الفريق الإيطالي ما قد يمنحه الأفضلية.

صلاح كان على الموعد ومنح ليفربول بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من منافسات البطولة، تحت أعين الحكم السلوفيني دامير سكومينا الذي يعود مجددًا لإدارة مباراة أخرى للريدز ولكن تلك المرة في نهائي البطولة أمام توتنهام الإنجليزي.

صباح اليوم الثلاثاء، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" عن إسناد مباراة نهائي دوري الأبطال نسخة 2018/2019 للحكم السلوفيني دامير سكومينا والمقرر إقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الأول من يونيو المقبل.

سكومينا أدار أكثر من مباراة في بطولة دوري الأبطال هذا الموسم، كان أبرزها مباراتي هوفنهايم ومانشستر سيتي، ليفربول ضد نابولي بدور المجموعات، كما كان شاهدًا على "ريمونتادا"مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16.

وفي الدوري الأوروبي النسخة الجارية، أدار مباراة لآرسنال في دور املجموعات أمام سبورتينج لشبونة، وأخرى لتشيلسي أمام سلافيا براج في دور ربع النهائي.

صاحب الـ42 عامًا سبق وأدار أكثر من مباراة لليفربول آخرها أمام نابولي النسخة الحالية، وفي دور نصف النهائي لدوري الأبطال النسخة الماضية أدار سيكومينا مباراة الريدز أمام روما في ذهاب نصف النهائي والتي فاز بها الجيلاروسي برباعية مقابل هدفين.

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في نسخة 2015/2016 للدوري الأوروبي، حل ليفربول ضيفًا على فياريال في مباراة نصف النهائي وخسرها الريدز بهدف دون رد تحت أعلن الحكم السلوفيني.

في موسم 2014/2015 للدوري الأوروبي التقى ليفربول مع بشكتاش التركي في الجولة الـ32 وخسر الريدز المباراة بهدف نظيف.

وفي دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2009/2010، واجه ليفربول نظيره فيرونتينا وفاز الفريق الإيطالي بهدفين بهدف.

في المقابل أدار سيكومينا 3 مباريات لتوتنهام، كانت الأولى في دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي نسخة 2013/2014 أمام بنفيكا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

المباراة الثانية كانت في مرحلة دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2010/2011 أمام إنتر ميلان وفاز بها النيراتزوري برباعية مقابل 3 أهداف.

أول مباراة أدارها السلوفيني لتوتنهام كانت بالدوري الأوروبي نسخة 2007/2008 أمام اندرلخت البلجيكي في مرحلة دور المجموعات وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

خبرة سكومينا غير مقتصرة على الدوريات الأوروبية فقط، فبجانب قيادته لـ13 مباراة بالدوري السلوفيني هذا الموسم، أدار أيضًا 21 مباراة بالدوري السعودي، أبرزها الأهلي والاتحاد بالجولة الـ22 للبطولة وانتهت بالتعادل 1-1، كما أدار مباراة نصف نهائي كأس الملك بين الاتحاد والباطن والتي خسرها الأخير بنتيجة 4-3.