مدرب المنتخب يوضح حقيقة اختيار 20 لاعبا لقائمة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

نفى هاني رمزي المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافير أجيري، اختيار 20 لاعبا ضمن قائمة أولية للمنتخب استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضح رسمي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "تردد في الأيام الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضيه خبر اختيار 20 اسما ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لبطولة أفريقيا، الجهاز الفني لم يعلن حتي الآن أي أسماء في القائمة، ونحن في اجتماعات مستمرة لوضع القائمة النهائية".

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.