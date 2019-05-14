زيمبابوي تُعلن قائمة "المحاربين" استعدادًا لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن اتحاد الكرة في زيمبابوي عن القائمة الأولية للمنتخب المُلقب بالمحاربين، وذلك من أجل خوض المعسكر الأخير تحضيرًا لأمم إفريقيا.

وكانت قرعة أمم إفريقيا والتي جرت في أهرامات الجيزة أبريل الماضي، قد وضعت مصر في المجموعة الأولى رفقة أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة في زيمبابوي على فيسوك وتويتر قائمة المنتخب التي تستعد لخوض المعسكر الأخير قبل أن يتم بعدها الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض غمار البطولة التي ستدور قصتها على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري.

وعرفت قائمة المحاربين تواجد النجم خاما بيليات لاعب صنداونز السابق واللاعب الحالي كيز تشيفيز الحالي، بالإضافة إلى أدميرال مسكوي لاعب فريق الرديف بنادي ليستر سيتي الإنجليزي.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: جورج شيجوفا، إيدمور سيباندا، الفيس شيبيزي، تالبيرت شومبا.

خط الدفاع: دينيس داوودا، لورانس مالانجا، جيمي ديجينال، بايرون مادذوكيري، اليك مودميو، تينج هاديبي، ديفيني لوينجا، تيندي دارلكوا.

خط الوسط: داني فيري، مارشال ميوتسي، مارفيلوس ناكامبا، باثوليزوي نكوبي، تافادزاوا كيتنياو، اوفيدي كانورو، خاما بيبليات، كوداواشي ماهتشي، تافادزاوا روسيكي، ريتشارد هاشيرو، تالينت شاوبيوها، لويري مافوجنا، كونلديج مافونجا، ثاباني كاموسكو، رودويل،

خط الهجوم: نياشا موشيوكي، ايفانز روسيكي، والتر موسونا، تياونيندا كادويري، كونكس، أدميرال مسكوي.