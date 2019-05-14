برشلونه يرفض رحيل حارسه إلى بنفيكا

رفض نادي برشلونة رحيل حارس المرمى سيليسين بعد أن تقدم نادي بنفيكا البرتغالي بعرض رسمي لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يرفض العرض الأول لبنفيكا من أجل ضم سيليسين حارس الفريق. وأشارات الصحيفة إلى أن الفريق البرتغالي صرح بأنه غير قادر على دفع مبلغ الـ30 مليون يورو الذي وضعه البارسا كشرط لبيع الحارس. واختتمت من المتوقع إدراج ظهير شباب بنفيكا جواو فيريرا في الصفقة.

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