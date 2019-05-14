اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وإنبي ستقام في بتروسبورت بشرط

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تمت مخاطبة الجهات الأمنية بطلب الأهلي، بنقل مباراة الفريق أمامإنبي، بعد غد الخميس، في الدوري من بتروسبورت إلى برج العرب.
قال عامر في تصريحات خاصة، إنه في حالة عدم وصول موافقات الداخلية والأمانة العامة للقوات المسلحة مساء، اليوم الثلاثاء، فإن المباراة ستقام في بتروسبورت، ولن تنقل إلى برج العرب.
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