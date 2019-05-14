دليل جديد على انضمام مدافع أياكس إلى برشلونة

يبحث برشلونة عن ضم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الموسم القادم للمنافسة على جميع الألقاب بعد أن خرج الموسم الحالي مندوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونه اجتمع بوكيل دي ليخت يوم 12 أبريل
وأشارت الصحيفة رغبة الهولندي الأولى والتي لها الأولوية هي اللعب مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.
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