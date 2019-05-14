اخبار الرياضه

دليل جديد على انضمام مدافع أياكس إلى برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يبحث عن ضم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الموسم القادم للمنافسة على جميع الألقاب بعد أن خرج الموسم الحالي من

.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونه اجتمع بوكيل دي ليخت يوم 12 أبريل

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الماضي وتم الإتفاق على جميع تفاصيل الصفقة التي سينتقل بموجبها اللاعب إلى الكامب نو.

وأشارت الصحيفة رغبة الهولندي الأولى والتي لها الأولوية هي اللعب مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دليل جديد على انضمام مدافع أياكس إلى برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا