دليل جديد على انضمام مدافع أياكس إلى برشلونة

يبحث برشلونة عن ضم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الموسم القادم للمنافسة على جميع الألقاب بعد أن خرج الموسم الحالي من

وذكرت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونه اجتمع بوكيل دي ليخت يوم 12 أبريل

الماضي وتم الإتفاق على جميع تفاصيل الصفقة التي سينتقل بموجبها اللاعب إلى الكامب نو.

وأشارت الصحيفة رغبة الهولندي الأولى والتي لها الأولوية هي اللعب مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل.