مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كوليبالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بضم اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي. نابولي الإيطالي. وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وضع كوليبالي كهدف رئيسي للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف. وأشارت الصحيفة أن مانشستر سوف يدفع 100 مليون يورو لضمه ليكسر الرقم المسجل باسم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك.

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