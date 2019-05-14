مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كوليبالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بضم اللاعب السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريقنابولي الإيطالي.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وضع كوليبالي كهدف
وأشارت الصحيفة أن مانشستر سوف يدفع 100 مليون يورو لضمه ليكسر الرقم المسجل باسم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك.
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