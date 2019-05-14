سون: جاهزون لمباراة ليفربول وحصد دوري أبطال أوروبا

أكد سون هيونج مين مهاجم توتنهام الإنجليزي جاهزيته وحماسه الكبير لمباراة الفريق أمام ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سون في تصحريات نقلتها صحيفة "إيفنينج ستاندرت" الإنجليزية: "أنا محتمس للغاية لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا،

سيكون الفوز بتلك البطولة شئ كبير جدًا بالنسبة لنا، سيعني لنا الكثير جدًا".

وأضاف :"لكن الخسارة ستكون أمر مؤلم بالنسبة لنا لفترة كبيرة، سنسعى لنكون مستعدين للمباراة بشكل جيد، ثم سنرى ما

سيحدث، سيحتاج كل فريق لوقت للراحة والاستعداد للمباراة".

وتابع: "سنحاول أن نكون جاهزين قدر المستطاع، للتأكيد أننا سنستطيع إعطاء كل شيء خلال المباراة، أنا إيجابي للغاية حول المباراة".

ويستعد توتنهام لمواجهة ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا،

يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب "واندا ميترولبيانو".