رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل رافينيا

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني رحيل مدافعه البرازيلي رافينيا، عقب نهاية الموسم الجاري، ليُنهي مسيرة استمرت 8 سنوات مع الفريق البافاري.
وكان رافينيا أكد خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أعلن رحيله عن صفوف بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم،معلقًا "الثماني سنوات الأخيرة كانت رائعة، وأملك ذكريات لا تنسى هنا".
وأضاف "تحقيق الثلاثية في عام 2013 كان أهم الذكريات في البايرن، ولكن لكل شيء نهاية".
واختتم "أشكر جميع زملائي في الفريق،
وكان النجم البرازيلي رافينيا انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ قادماً من جنوى الإيطالي بصيف 2011، وتمكن من تحقيق ستة ألقاب في الدوري الألماني، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2013، وثلاثة ألقاب في مسابقة كأس ألمانيا.
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