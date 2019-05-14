أيمن حافظ ومحمد بدر يسبقان بعثة الزمالك للمغرب

يغادر أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومحمد بدر المسئول المالي إلي المغرب غدًا الأربعاء من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الفريق هناك. غدًا الأربعاء من أجل الترتيب لاستقبال بعثة الفريق هناك. ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك، القاهرة متوجهة الى المغرب الخميس المقبل. ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد 19 مايو الحالي.

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