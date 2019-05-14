جاني سيكازوي حكمًا لمباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي لإدارة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، التي ستقام الأحد في المغرب بذهاب نهائي الكونفيدرالية. بركان المغربي، التي ستقام الأحد في المغرب بذهاب نهائي الكونفيدرالية. والجدير بالذكر أن الزمالك صعد إلى النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي، بعدما فاز عليه بهدف ذهابا وتعادل معه سلبيا في الإياب.

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