يايا توريه يوضح حقيقة اعتزاله كرة القدم

أوضح الإيفواري يايا توريه نجم برشلونة ومانشستر سيتي الأسبق، حقيقة ما تردد مؤخراً عن اعتزاله كرة القدم بكل نهائي.

ونفى النجم الإيفواري صاحب الـ 35 عاما من خلال بيان صحفي، ما تردد على لسان وكيل أعماله ديمتري سيليوك نيته في الاعتزال، مؤكداً استمراره في ممارسة كرة القدم.

وقال توريه من خلال البيان " كان هناك الكثير من

الالتباس حول مستقبلي مؤخرًا، أريد أن أقول أنني أحب كرة القدم وما زلت على استعداد للعب لبضع سنوات أخرى".

وواصل "أنا مستعد وعلى درجة عالية من التركيز لمواجهة تحديات جديدة أثناء لعب كرة القدم، وبمجرد أن يحين الوقت فسأقوم بإعلان إعتزالي شخصيًا ورسميًا بنفسي".

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يذكر أن يايا توريه لعب لصفوف موناكو الفرنسي وبرشلونة الاسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يتوجه إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، والذي فسخ تعاقده معه في ديسمبر 2018، ليصبح لاعبا حرا دون فريق حتى الآن.

وتوج يايا توريه بالعديد من الألقاب حيث فاز مع السيتي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات، بالإضافة لبطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، وخلال تواجده مع برشلونة تمكن من حصد لقب الليجا مرتين وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.