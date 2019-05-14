رياضة | برشلونة يحدد شرط بقاء فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد شرط بقاء فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي برشلونة شرطا لاستمرار إرنستو فالفيردي في تدريب الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

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وفقا لبرنامج الشيرينتجو الشهير في إسبانيا، فإن برشلونة سوف يراهن على بقاء فالفيردي مع الفريق بالموسم المقبل إذا حقق كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا في 25 من الشهر الجاري.

وتعرض فالفيردي لهجوم شديد من جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد الخسارة المذلة برباعية من ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي.