رياضة | جروس يدعم عمر صلاح قبل نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يدعم عمر صلاح قبل نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادى الزمالك أزمة كبيرة فى مركز حراسة المرمى خلال مواجهته المقبلة فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى، فى ظل غياب محمود جنش للإيقاف، وإصابة عماد السيد الحارس البديل، ليستقر المدير الفنى كريستيان جروس، على الدفع بعمر صلاح.

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وعقد جروس جلسة مع الحارس الصاعد قبل المباراة المرتقبة بغرض تحفيزه، حيث أكد له ثقته الكبيرة فى قدراته وأنه سيقدم مباراة جيدة أمام الفريق المغربى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية المقرر لها الأحد المقبل، على أن تكون مباراة العودة يوم 26 مايو على ملعب برج العرب بالإسكندرية.